Як обміняти зношені або "старі" долари: інструкція

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження

Незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо (процедура прийняття банкнот тієї чи іншої валюти для подальшої передачі до країни походження валюти, де вони будуть обмінені на придатні до обігу, - ред.).

Операцію інкасо можуть здійснювати уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

Ступень зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн, зокрема для долара США – Федеральною Резервною системою США, і не підлягає регулюванню НБУ, водночас повинна бути передбачена умовами договорів з іноземним банком-кореспондентом.

Прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну і отримання придатних до обігу банкнот.

Комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" стягують згідно з установленими ними тарифами, інформація про які має бути розміщена в доступному для клієнта місці.

"Зважаючи на суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни і пов'язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції інкасо. Клієнти можуть обрати установу, комісія якої є нижчою", - зазначають в НБУ.

Строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) установлюються банками самостійно.

Обмін валюти, що не має ознак зношення (незалежно від року випуску)

Банкам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції. Зокрема це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер.

В НБУ зазначають, що не ухвалювали жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.

Отже, як зазначають в НБУ, банки зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.

В чому проблема

Останнім часом виникла проблема, що обмінники припинили примати так звану "стару" валюту (серії 1996 року), або ж, наприклад, купувати її за пів ціни. Ситуація загострилась після того, як долари перестав приймати через термінали самообслуговування і "ПриватБанк".