НБУ дал прогноз по снижению депозитных ставок в банках

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Национальный банк прогнозирует дальнейшее снижение депозитных ставок в банках. До конца года они могут упасть на 1 процентный пункт.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По депозитам, возможно, есть небольшой потенциал для снижения. Они еще до конца не отыграли снижение учетной ставки до 6%", - сказал он.

По его данным, мелкие банки привлекают депозиты под 11%, иностранные банки - под 5%.

"В разных банках пока по-разному платят. Ощадбанк недавно снизил ставки - у него чуть ли не 8%. Если брать годовой гривневый депозит, то диапазон разброса ставки где-то от 5% до 11%. Но в целом по системе, думаю, есть потенциал еще в 100 базисных пунктов", - сказал он.

Отметим, директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский заявил, что на фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам.

Напомним, по данным НБУ, в августе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,4% годовых, что на 0,3 п.п. ниже, чем в июле (9,7%).