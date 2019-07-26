НБУ дал прогноз мировых цен на нефть и газ

Мировые цены на нефть и природный газ во второй половине 2019 года будут колебаться около текущего уровня с незначительным восходящим трендом. По это говорится в Инфляционном отчете за июль 2019 года Национального банка.

Как отмечается в отчете, в первом полугодии 2019 года мировые цены на энергоносители, в частности нефть и природный газ, двигались преимущественно в противоположных направлениях. Так, мировые цены на нефть в начале II квартала превысили уровень в 75 долларов за баррель.

Эксперты НБУ считают, что причинами этого были: решение США не восстанавливать временные разрешения на импорт нефти из Ирана для отдельных стран; перебои с поставками нефти из стран Ближнего Востока через внутренние военные и геополитические конфликты; выполнение соглашения ОПЕК+. Однако из-за опасений замедления мировой экономики, а следовательно, и спроса на нефть, уже к концу квартала цены приблизились к 60 долларам за баррель.

"Ожидается, что в последующие годы цены будут колебаться около текущего уровня с незначительным восходящим трендом. Поддержку будут оказывать дальнейшее выполнение соглашения ОПЕК+ (действие которой продлено на 9 месяцев), санкции США против Венесуэлы и Ирана. Зато будет компенсировать давление на цены замедление роста спроса на нефть (по оценкам U. S. Energy Information Administration) и наращивание объемов производства США и Канадой", - говорится обзоре.

Эксперты напомнили, что цены на природный газ по состоянию на конец июня снизились до минимального уровня с 2006 года за высокие запасы благодаря теплой зиме и увеличению предложения из США (в частности сжиженного газа) и России.

"Ожидается, что в III квартале текущего года цены на природный газ стабилизируются, а в дальнейшем будут расти умеренно. Спрос на сжиженный природный газ до конца 2020 года увеличится более чем на 20%, прежде всего со стороны Китая. Одновременно ускоренными темпами будет расти предложение со стороны США и России, а со временем - Австралии и Катара", - говорится в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, цены на природный газ на европейском рынке снизились до минимального уровня с 2006 года из-за высоких запасов благодаря теплой зиме и увеличению предложения из США и с территории России.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.