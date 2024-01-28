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НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації

Фото: Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Юлія Бойко

Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національного банку України Андрія Пишного.

"У нас попереду другий етап валютної лібералізації, пом'якшення валютних обмежень, який передбачає певні послаблення щодо торгового фінансування. Який передбачає, в тому числі, і можливість сплати відсотків по зобов'язаннях українських емітентів", - сказав він.

Водночас наразі пом'якшення обмежень не передбачає повернення основної суми і тіла відповідних зобов'язань. Пишний каже, що це буде на наступному етапі валютної лібералізації.

Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.

Нагадаємо, Національний банк України може дозволити репатріацію "нових" дивідендів у межах пом'якшення валютних обмежень. 

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