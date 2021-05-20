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НБУ анонсировал введение электронной гривны

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Украина, Четверг 20 мая 2021 13:13
НБУ анонсировал введение электронной гривны Фото: Цифровая гривна появится к 2025 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) планирует начать внедрение электронной гривны. Соответствующий пункт содержится в новой стратегии НБУ до 2025 года.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время презентации стратегии, которая транслировалась на канале НБУ в Youtube.

"Стартует введение электронной гривны", - сказал он.

По его словам, НБУ в период до 2025 года повысит свою операционную эффективность и начнет цифровую трансформацию.

Кроме того, стратегия включает пункт рaperless финансового сектора.

Напомним, в 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Отметим, Национальный банк Украины продолжает изучать возможность выпуска собственной валюты цифровой е-гривны. Центробанк исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну.

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