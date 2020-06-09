НБУ на 9 июня снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 июня установлен на таком уровне: 26,6005 гривен за 1 доллар (-0,0948 грн). При этом курс доллара на 5 июня составляет 26,6953 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке - 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 30,22 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 июня справочный курс на уровне 26,60 грн/доллар, снизив его по сравнению с 4 июня (26,70 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,77 гривен за доллар. Курс евро вырос на 30 копеек до 30,26 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,61 - 4 июня), продажи - 26,77 (26,83 - 4 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,69 (29,53 - 4 июня), продажи - 30,26 (29,96 - 4 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,40 - 4 июня), продажи 3,88 (3,89 - 4 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус