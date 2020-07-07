НБУ на 7 июля снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,12 гривен за доллар. Курс на 5 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июля установлен на таком уровне: 27,1269 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 6 июля составляет 27,1716 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 30,71 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 июля справочный курс на уровне 27,17 грн/доллар, снизив его по сравнению с 3 июля (27,19 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 27,20 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 30,62 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,91 (26,96 - 3 июля), продажи - 27,20 (27,28 - 3 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,05 (30,03 - 3 июля), продажи - 30,62 (30,63 - 3 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,46 - 3 июля), продажи 3,84 (3,88 - 3 июля) грн за 10 рублей.