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НБУ на 4 августа повысил официальный курс доллара

Киев, Вторник 04 августа 2020 07:45
НБУ на 4 августа повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 августа установлен на таком уровне: 27,7365 гривен за 1 доллар (+0,0567 грн). При этом курс доллара на 3 августа составляет 27,6798 гривен за 1 доллар.

НБУ на 4 августа повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,72 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился ос на 18 копеек до 32,55 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 августа справочный курс на уровне 27,69 грн/доллар, повысив его по сравнению с 31 июля (27,66 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,78 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 32,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,54 (27,54 - 31 июля), продажи - 27,78 (27,76 - 31 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,13 (32,27 - 31 июля), продажи - 32,86 (32,91 - 31 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,50 - 31 июля), продажи 3,83 (3,90 - 31 июля) грн за 10 рублей.

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