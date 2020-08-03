НБУ на 3 августа  снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 августа установлен на таком уровне: 27,6798 гривен за 1 доллар (-0,0115 грн). При этом курс доллара на 31 июля составляет 27,6913 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,67 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 32,91 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 31 июля справочный курс на уровне 27,66 грн/доллар, снизив его по сравнению с 30 июля (27,69 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,76 гривен за доллар. Курс евро вырос на 36 копеек до 32,91 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,54 (27,51 - 30 июля), продажи - 27,76 (27,74 - 30 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,00 - 30 июля), продажи - 32,91 (32,55 - 30 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,50 (3,50 - 30 июля), продажи 3,90 (3,90 - 30 июля) грн за 10 рублей.