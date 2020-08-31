НБУ на 31 августа повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,47 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на таком уровне: 27,4759 гривен за 1 доллар (+0,0144 грн). При этом курс доллара на 28 августа составляет 27,4615 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,47 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копейки до 32,66 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 августа справочный курс на уровне 27,47 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 августа (27,45 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 28 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,61 гривен за доллар. Курс евро вырос на 18 копеек до 32,68 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,38 (27,35 - 27 августа), продажи - 27,61 (27,58 - 27 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,17 (32,06 - 27 августа), продажи - 32,68 (32,50 - 27 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,39 - 27 августа), продажи 3,77 (3,77 - 27 августа) грн за 10 рублей.