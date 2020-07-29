НБУ на 29 июля снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 27,6851 гривен за 1 доллар (-0,072 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,7571 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,67 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился с на 9 копейки до 32,45 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 июля справочный курс на уровне 27,66 грн/доллар, снизив его по сравнению с 27 июля (27,77 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 28 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 27,78 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 32,52 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,51 (27,64 - 27 июля), продажи - 27,78 (27,92 - 27 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,94 (31,93 - 27 июля), продажи - 32,52 (32,55 - 27 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,50 (3,48 - 27 июля), продажи 3,94 (3,94 - 27 июля) грн за 10 рублей.