НБУ на 28 июля немного повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 0,1 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на таком уровне: 27,7571 гривен за 1 доллар (+0,0012 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет 27,7559 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 32,58 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 июля справочный курс на уровне 27,77 грн/доллар, повысив в его по сравнению с 24 июля (27,73 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 27 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,92 гривен за доллар. Курс евро вырос на 26 копеек до 32,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,64 (27,62 - 24 июля), продажи - 27,92 (27,91 - 24 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,93 (31,73 - 24 июля), продажи - 32,55 (32,29 - 24 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,48 (3,51 - 24 июля), продажи 3,94 (3,94 - 24 июля) грн за 10 рублей.