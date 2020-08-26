НБУ 26 августа повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 августа установлен на таком уровне: 27,4383 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 25 августа составляет 27,3942 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,48 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 августа справочный курс на уровне 27,44 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 августа (27,38 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 25 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,58 гривен за доллар. Курс евро снизился на 2 копейки до 32,56 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,31 (27,27 - 21 августа), продажи - 27,58 (27,54 - 21 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,11 - 21 августа), продажи - 32,56 (32,58 - 21 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 21 августа), продажи 3,82 (3,82 - 21 августа) грн за 10 рублей.