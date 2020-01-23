НБУ на 23 января повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 января установлен на таком уровне: 24,3310 гривен за 1 доллар (+0,0724 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет 24,2586 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 22 января межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 24,29 гривен за доллар, курс в покупке - 24,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,90 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 января справочный курс на уровне 24,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 января (24,25 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 22 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 24,40 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 27,12 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,21 (24,15 - 21 января), продажи - 24,40 (24,36 - 21 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,72 (26,64 - 21 января), продажи - 27,12 (27,04 - 21 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,59 - 21 января), продажи 3,94 (3,94 - 21 января) грн за 10 рублей.