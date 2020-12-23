НБУ на 23 декабря поднял официальный курс доллара еще на 20 копеек

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает с прошлой пятницы

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 декабря установлен на таком уровне: 28,2513 гривен за 1 доллар (+0,2122 грн). При этом курс доллара на 22 декабря составляет: 28,0391 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет четвертый день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,25 гривен за доллар, курс в покупке до 28,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 34,51 гривен за евро.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины утром 22 декабря 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,33 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 34,50 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.