НБУ на 12 июня снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,59 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 июня установлен на таком уровне: 26,5999 гривен за 1 доллар (-0,0368 грн). При этом курс доллара на 11 июня составляет 26,6367 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,61 гривен за доллар, курс в покупке до 26,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,24 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 июня справочный курс на уровне 26,59 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 июня (26,64 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 11 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,70 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 30,22 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,48 (26,53 - 10 июня), продажи - 26,70 (26,75 - 10 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,71 (29,73 - 10 июня), продажи - 30,22 (30,25 - 10 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,41 - 10 июня), продажи 3,89 (3,88 - 10 июня) грн за 10 рублей.