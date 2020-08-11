НБУ на 11 августа снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на таком уровне: 27,6007 гривен за 1 доллар (-0,0479 грн). При этом курс доллара на 10 августа составляет 27,6486 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 32,51 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 августа справочный курс на уровне 27,60 грн/доллар, снизив его по сравнению с 7 августа (27,65 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 10 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,73 гривен за доллар. Курс евро снизился на 14 копеек до 32,69 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,50 (27,53 - 7 августа), продажи - 27,73 (27,75 - 7 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,18 (32,28 - 7 августа), продажи - 32,69 (32,83 - 7 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,41 - 7 августа), продажи 3,83 (3,84 - 7 августа) грн за 10 рублей.