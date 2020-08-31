НБУ на 1 сентября повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,56 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 сентября установлен на таком уровне: 27,5618 гривен за 1 доллар (+0,0859 грн). При этом курс доллара на 31 августа составляет 27,4759 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,54 гривен за доллар, курс в покупке до 27,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,76 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 31 августа справочный курс на уровне 27,56 грн/доллар, повысив его по сравнению с 28 августа (27,47 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 31 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,64 гривен за доллар. Курс евро вырос на 13 копеек до 32,81 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,39 (27,38 - 28 августа), продажи - 27,64 (27,61 - 28 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,17 - 28 августа), продажи - 32,81 (32,68 - 28 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,42 - 28 августа), продажи 3,78 (3,77 - 28 августа) грн за 10 рублей.