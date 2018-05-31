НБУ на 1 червня зміцнив курс гривні до 26,12 грн/долар

Євро подорожчав до 30,56 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,12 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2612,2310 гривні за 100 доларів (-1,3507);

3056,0490 гривні за 100 євро (+15,9308);

4,2120 гривні за 10 рублів (+0,0365).

Курс долара на міжбанку у продажу 31 травня 2018 року не змінився і зберігся на рівні 26,13 грн/дол, курс купівлі підвищився на 0,5 копійки до 26,11 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 30,44 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 травня 2018 року, 11:25 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, у купівлі курс долара знизився на 2 копійки до 25,88 гривень за долар. Порівняно з даними 30 травня, курс євро у продажу підвищився на 15 копійок - до 30,65 гривень за євро.