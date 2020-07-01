НБУ на 1 июля снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился ниже отметки 26,70 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 26,6676 гривен за 1 доллар (-0,0246 грн). При этом курс доллара на 30 июня составляет 26,6922 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,95 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 30 июня справочный курс на уровне 26,66 грн/доллар, снизив его по сравнению с 26 июня (26,69 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 30 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,76 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 30,01 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,56 (26,60 - 26 июня), продажи - 26,76 (26,80 - 26 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,63 - 26 июня), продажи - 30,01 (30,04 - 26 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 26 июня), продажи 3,85 (3,87 - 26 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус