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НБА знайшли заміни двом зіркам на Матч усіх зірок-2024: хто вони такі

Індіанаполіс, Середа 07 лютого 2024 14:56
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НБА знайшли заміни двом зіркам на Матч усіх зірок-2024: хто вони такі Фото: Трей Янг отримав третій виклик на Матчі всіх зірок асоціації (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Національна баскетбольна асоціація підшукала двох виконавців, щоб замінити травмованих центрового "Філадельфії Севенті Сіксерс" Джоела Ембііда та форварда "Нью-Йорк Нікс" Джуліуса Рендла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА.

Прес-служба асоціації підтвердила зміни в ростері головної події зіркового вікенду цьогоріч. Лідери "Філадельфії" та "Нікс" точно пропустять Матч усіх зірок НБА-2024.

Їх замінять оборонець "Атланти" Трей Янг і форвард "Торонто" Скотті Барнс. Для першого прийдешній поєдинок стане третім у кар'єрі. Він приїжджав на Матч усіх зірок у 2020 та 2022 роках. Натомість другий вперше гратиме пліч-о-пліч із головними зірками асоціації.

Цьогоріч Матч усіх зірок пройде в звичному форматі. Команда Західної конференції протистоятиме збірній Сходу в чотирьох чвертях по 12 хвилин. Капітанами команд стали Леброн Джеймс і Янніс Адетокунбо відповідно.

Матч усіх зірок асоціації відбудеться 18 лютого. Зірковий вікенд цьогоріч прийме Індіанаполіс. Окрім поєдинку Заходу та Сходу на вболівальників чекатиме матч зірок, що сходять, асоціації та різноманітні конкурси на кшталт Слемданк-контесту.

НБА знайшли заміни двом зіркам на Матч усіх зірок-2024: хто вони такі

До слова, атакувальний оборонець "Г'юстона" Грін очолив хіт-парад моментів із результативним аллей-упом.

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