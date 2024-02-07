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НБА нашли замены двум звездам на Матч всех звезд-2024: кто они такие

Индианаполис, Среда 07 февраля 2024 14:56
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НБА нашли замены двум звездам на Матч всех звезд-2024: кто они такие Фото: Трей Янг получил третий вызов на Матче всех звезд ассоциации (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная баскетбольная ассоциация подыскала двух исполнителей, чтобы заменить травмированных центрового "Филадельфии Севенти Сиксерс" Джоэла Эмбиида и форварда "Нью-Йорк Никс" Джулиуса Рэндла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НБА.

Пресс-служба ассоциации подтвердила изменения в ростере главного события звездного уик-энда в этом году. Лидеры "Филадельфии" и "Никс" точно пропустят Матч всех звезд НБА-2024.

Их заменят защитник "Атланты" Трей Янг и форвард "Торонто" Скотти Барнс. Для первого грядущий поединок станет третьим в карьере. Он приезжал на Матч всех звезд в 2020 и 2022 годах. Зато второй впервые будет играть бок о бок с главными звездами ассоциации.

В этом году Матч всех звезд пройдет в обычном формате. Команда Западной конференции будет противостоять сборной Востока в четырех четвертях по 12 минут. Капитанами команд стали Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо соответственно.

Матч всех звезд ассоциации состоится 18 февраля. Звездный уикенд в этом году примет Индианаполис. Кроме поединка Запада и Востока болельщиков будет ждать матч восходящих звезд, ассоциации и разнообразные конкурсы вроде Слэмданк-контеста.

НБА нашли замены двум звездам на Матч всех звезд-2024: кто они такие

К слову, атакующий защитник "Хьюстона" Грин возглавил хит-парад моментов с результативным аллей-упом.

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