UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБА определила победителя драфт-лотереи

Фото: "Орландо" будет выбирать первым на драфте-2022 (twitter.com/Magic_PR)
Автор: Антон Федорцив

"Орландо Мэджик" выиграл драфт-лотерею среди неудачников регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Флоридцы первыми изберут новичка в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

"Орландо" получил первый пик на драфте-2022. По сравнению с прошлым годом "Мэджик" поднялись вверх на одну ступень.

В последний раз первый пик драфта флоридцы получали в 2004 году. Тогда они выбрали центрового Дуайта Ховарда, проведшего в составе "Мэджик" 8 сезонов. В сезоне 2019/20 он стал чемпионом ассоциации в составе "Лейкерс".

Лотерея состоялась в конференц-центре McCormick Place в Чикаго (Иллинойс). Церемония же драфта НБА-2022 запланирована на 23 июня.

Напомним, что ФИБА отстранила Россию и Беларусь от всех международных соревнований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол