НБА: "Нью-Йорк" вийшов у півфінал плей-офф, "Маямі" сенсаційно вибив "Мілуокі"

Список півфіналістів плей-офф Східної конференції Національної баскетбольної асоціації поповнився "Нью-Йорк Нікс" і "Маямі Гіт". Вони вибили "Клівленд Кавальєрс" і "Мілуокі Бакс" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-офф, Східна конференція

"Клівленд" – "Нью-Йорк" – 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19); серія – 1:4

"Мілуокі" – "Маямі" – 126:128 (33:36, 36:27, 33:23, 16:32, 8:10); серія – 1:4

Нью-йоркці в черговому матчі серії на класі розібралися з "Кавальєрс". Гості в кожній із трьох перших чвертей переважали "Клівленд" і вже перед вирішальним відрізком вели з +12. Такий результат дозволив трохи зекономити сили у фінальні 12 хвилин, тож господарі навіть зуміли мінімально виграти чверть.

Утім, на підсумок аны зустрічі, ані серії такий розвиток подій не вплинув. "Нікс" обмежилися п'ятьма поєдинками, щоб здобути необхідні 4 перемоги. У звітній зустрічі найрезультативнішим у складі "Нью-Йорка" став оборонець Джейлен Брансон (23 очки).

Натомість справжня сенсація сталася у Вісконсині. Чемпіон НБА-2021 драматично поступився "Маямі" в овертаймі. Основний час ознаменувався справжніми гойдалками – "Мілуокі" поступився у першій чверті, але був кращим у двох наступних. Проте, у фінальній 12-хвилинці "Гіт" просто зім'яли "Бакс" (32:16).

А ось в овертаймі інтрига трималася недовго. "Маямі" швидко відірвався на 7 пунктів і далі вміло контролював ситуацію. "Мілуокі" не врятували феноменальні цифри Янніса Адетокунбо (38 очок, 20 підбирань). Тим більше, флоридці мали свого героя – Джиммі Батлера (42 пункти).

У півфіналі конференції "Маямі" зустрінуться з "Нью-Йорком". Серія до чотирьох перемог розпочнеться 30 квітня у Великому яблуку. Там зіграють і другий поєдинок (2 травня).