В НБА назвали стартовые пятерки на Матч всех звезд-2022

Команда Запада

Стефен Карри (Голден Стейт Уорриорз)

Для Карри это будет уже восьмой МВЗ. В этом сезоне Стеф сыграл в 45 матчах, в которых в среднем набирал 25,8 очков и 6,2 передачи.

Джа Морант (Мемфис Гризлис)

Для Моранта это дебютный МВЗ. В этом сезоне Джа сыграл в 37 матчах, в которых в среднем набирал 25,8 очков и 6,9 передачи.

Эндрю Виггинс (Голден Стейт Уорриорз)

Для канадского форварда это будет дебютный МВЗ. В этом сезоне Виггинс сыграл в 45 матчах, в которых в среднем набирал 18,1 очко и 4,2 подбора.

Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)

Для Джеймса, который избран капитаном команды, это будет уже восемнадцатый МВЗ. В этом сезоне Леброн сыграл в 36 матчах, в которых в среднем набирал 29,1 очко, 7,7 подборов и 6,3 передачи.

Никола Йокич (Денвера Наггетс)

Для сербского центрового это будет четвертый МВЗ. В этом сезоне Йокич сыграл в 42 матчах, в которых в среднем набирал 26,2 очков, 13,8 подборов и 7,6 передачи.

Команда Востока

Трей Янг (Атланта Хоукс)

Для Янга это будет второй МВД. В этом сезоне Трей сыграл в 43 матчах, в которых в среднем набирал 27,7 очков и 9,3 передачи.

Демар Дерозан (Чикаго Буллс)

Для Дерозана это будет уже пятый МВД. В этом сезоне Демар сыграл в 43 матчах, в которых в среднем набирал 26,4 очка и 5 подборов.

Кевин Дюрант (Бруклин Нетс)

Для Дюранта, который избран капитаном команды, это будет уже двенадцатый МВЗ. В этом сезоне Кевин сыграл в 36 матчах, в которых в среднем набирал 29,3 очка, 7,4 подбора и 5,8 передач.

Яннис Адетокунбо (Миллуоки Бакс)

Для греческого баскетболиста это будет уже шестой МВД. В этом сезоне Янис сыграл в 40 матчах, в которых в среднем набирал 28,6 очков, 11,2 подбора и 6 передач.

Джоэл Эмбиид (Филадельфия Севенти Сиксерс)

Для камерунского центрового это будет уже пятое МВД. В этом сезоне Эмбиид сыграл в 37 матчах, в которых в среднем набирал 28,9 очков и 10,7 подборов.