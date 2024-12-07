НБА: Михайлюк провів найкращий матч за "Юту", Лень доклався до перемоги "Сакраменто"

Михайлюк вдруге в сезоні вийшов у стартовій п'ятірці "Юти". Його команда на власному майданчику розгромила "Портленд" – 141:99. Українець зіграв 22 хвилини за які набрав 13 очок. Атакуючий захисник реалізував 5 з 7-ми кидків з гри, зокрема – 3 з 4-х триочкових. Крім того, на його рахунку 8 підбирань та 4 результативні передачі.

Для 27-річного вітчизняного легіонера це найрезультативніший матч у сезоні. Він приєднався до "Юти" минулого літа та взяв участь в 4 поєдинках регулярного чемпіонату. Його статистичні показники – 4.3 очка, 0.3 підбирання та 1 передача в середньому за гру.

Для "джазменів" це лише п'ята перемога в сезоні. Вони йдуть на передостанньому, 14-му місці у Західній конференції.

Здобутки іншого гравця збірної України – центрового Олексія Леня – скромніші. У зустрічі "Сакраменто" з "Сан-Антоніо" (140:113) він провів на майданчику майже 4 хвилини, заробив 2 очки та виконав 1 передачу.

31-річний баскетболіст цього сезону зіграв 16 матчів, в середньому набираючи 1.5 очка, 2 підбирання та 0.7 передачі. "Сакраменто" з 11-ма перемогами посідає 12-ту сходинку в Західній конференції.