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НБА: "Маямі" переграв "Денвер" на виїзді в другому фіналі сезону

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Денвер, Понеділок 05 червня 2023 09:44
НБА: "Маямі" переграв "Денвер" на виїзді в другому фіналі сезону Фото: "Гіт" тріумфували на Гірському Заході (marca.com)
Автор: Антон Федорців

Першою перемогою "Маямі Гіт" завершився другий матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації проти "Денвер Наггетс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, фінал

"Денвер" – "Маямі" – 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36); серія – 1:1

Флоридці взялися до справи зі стартової чверті. Уже в середині 12-хвилинки "Гіт" відірвалися на 11 пунктів. Утім, "Наггетс" вчасно отямилися та ще до кінця ігрового відрізку скоротили відставання до всього трьох очок.

А зі стартом другої чверті "Денвер" остаточно перехопив ініціативу. Суперники обмінялися ролями. Цього разу господарі на піку мали 15 пунктів переваги. Та за попереднім сценарієм "Маямі" до великої перерви зменшив дефіцит до -6.

Другу половину зустрічі команди розпочали на рівних. Вирішальною стала фінальна чверті. Уже на перших хвилинах "Гіт" не тільки зрівняли рахунок, а й почали йти у відрив. Відірвавшись на 12 очок, флоридці забезпечили спокійне завершення матчу перемогою.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Денвера" Нікола Йокіч. Серб набрав 41 очко, оформив 11 підбирань і зробив 4 передачі. У лавах "Маямі" найбільше набрав Гейб Вінсент (23 пункти). Із рахунком 1:1 серія на наступні два матчі переїжджає до Флориди.

До слова, раніше "Детройт" домовився з новим тренером про рекордний контракт.

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