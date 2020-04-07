НБА до мая не будет принимать никаких решений по сезону

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) до конца апреля не планирует принимать никаких решений относительно прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020. Об этом заявил комиссар организации Адам Сильвер, передает ESPN.

"Как минимум до конца апреля мы не сможем принять какое-либо решение. И это не значит, что мы обязательно сделаем это после 1 мая. Всем сейчас нужно немного успокоиться", - сказал Сильвер.

По его словам, баскетбольная лига в разговорах с игроками и командами рассматривает разные варианты возобновления сезона. Однако пока слишком рано прогнозировать или предсказывать, учитывая происходящее, что будет через несколько недель.

Напомним, НБА 12 марта приостановила сезон после того, как центровой "Юта Джаз" Руди Гобер получил положительный результат теста на коронавирус. Игроки в настоящее время находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что НБА рассматривает вариант завершения сезона, при котором матчи плей-офф пройдут на одной локации. Серии при этом будут проводиться в формате до двух побед. При этом матчи будут проходить без зрителей.