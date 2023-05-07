НБА: "Лейкерс" снова одолели "Голден Стэйт", "Майами" повел в серии против "Нью-Йорка"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Майами" – "Нью-Йорк" – 105:86 (29:21, 29:23, 29:26, 18:16); серия – 2:1

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Лейкерс" – "Голден Стейт" – 127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29); серия – 2:1

Флоридцы фактически не предоставили "Никс" никаких шансов. "Хит" как захватили инициативу с первых минут, так и не выпустили ее из рук на протяжении всей встречи. С каждой четвертью преимущество "Майами" становилось больше. Хотя фундамент победы хозяева заложили в первой 12-минутке.

"Майами" по ее итогам "привез" гостям 8 очков преимущества. По итогам трех следующих четвертей – еще 11 пунктов. Самым результативным в составе "Хит" стал защитник Джимми Батлер. Он набрал 28 очков, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи.

В свою очередь в Городе ангелов интриги было больше, по крайней мере на старте. "Лейкерс", казалось, контролируют ход поединка, но проиграли концовку первой четверти (23:30). Впрочем, этот локальный успех "Уорриорз" оказался последним в третьей встрече команд.

"Лос-Анджелес" с Энтони Дэвисом (25 очков, 13 подборов) и Леброном Джеймсом (21+8, а еще 8 передач) во главе выиграли три следующие 12-минутки и решили судьбу противостояния задолго до финальной сирены. Итоговая преимущество составило 30 пунктов – достойный реванш за разгром в Сан-Франциско несколько дней назад.