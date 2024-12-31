НБА: Лень доклався до перемоги "Сакраменто" в останньому матчі року (відео)

Центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень допоміг своєму клубу здобути перемогу в останньому поєдинку року. "Королі" здолати "Даллас" – 110:100.

Українець провів на майданчику понад 7 хвилин, набрав 4 очки (реалізував 2 з 7-ми кидків з гри) та зробив 8 підбирань. Для 31-річного бігмена це був 25-й матч у сезоні. Його персональна статистика в поточному чемпіонаті: 7.4 хвилин на паркеті, 1.6 очка, 2 підбирання, 0.9 передачі та 0.6 блок-шота в середньому за матч.

Святослав Михайлюк з "Юти Джаз" після серії вдалих виступів залишився поза грою в другому поєдинку поспіль. "Джазменів" продовжує лихоманити: вони знову поступились, цього разу "Денверу" – 121:132. Проміжні статистичні результати Михайлюка на кінець року такі: 16.8 хвилин, 8.6 очка, 1.6 підбирань, 1.4 передачі та 0.9 перехоплення – у середньому за 9 матчів.

У поточному чемпіонаті "Юта" здобула 7 перемог у 31-й грі та йде 14-ю (з 15-ти команд) у Західній конференції. У "Сакраменто" – 14 успішних поєдинків з 33-х. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, йде 12-тю. Обидва клуби українців наразі не проходять до плей-офф.