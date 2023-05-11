НБА: "Голден Стейт" і "Нью-Йорк" скоротили відставання в півфінальних серіях

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Нью-Йорк" – "Маямі" – 112:103 (14:24, 36:23, 34:27, 28:29); серія – 2:3

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1/2 фіналу

"Голден Стейт" – "Лейкерс" – 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24); серія – 2:3

"Нікс" на домашній арені розібралися з "Маямі". Шлях до перемоги, однак, був тернистим. Господарі провалили стартову чверть, але зуміли реабілітуватися у другій. На велику перерву "Нью-Йорк" пішов із перевагою 3 пункти.

Утім, у третій 12-хвилинці "Нікс" зуміли розвинути успіх. На піку їхній відрив склав солідні 19 очок. Проте, "Гіт" доволі швидко опанували себе та зуміли нав'язати сяку-таку конкуренцію. Перед вирішальним відрізком дефіцит флоридців склав 10 пунктів, але відіграти за підсумками фінальної чверті вони змогли лише очко.

Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Нью-Йорка" Джейлен Брансон. Він набрав 38 пунктів, зробив 9 підбирань і віддав 7 передач. Найкращий у складі "Маямі" – Джиммі Батлер – оформив лише 19 очок.

Натомість "Голден Стейт" контролював ситуацію упродовж усього поєдинку проти "Лейкерс". "Ворріорз" видали потужний дебют, відірвавшись на 12 пунктів до середини першої чверті. Лос-анджелесці, однак, змогли не тільки скоротити відставання, а й кілька разів вийти вперед у другій.

Та все ж, саме ці 12 хвилин стали ключовими. "Голден Стейт" увімкнув додаткові швидкості, коли рахунок укотре став рівним – 54:54. Господарі видали фантастичний відрізок до великої перерви (16:5) і створили собі неабиякий гандикап. У наступних двох чвертях "Лейкерс" на камбек не спромоглися.

Найбільше до перемоги "Ворріорз" доклався Стеф Каррі. Він набрав 27 очок, зробив 3 підбирання і віддав 8 передач. Лідер "Лос-Анджелеса" Леброн Джеймс трохи відстав (25 пунктів).