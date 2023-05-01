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"Голден Стейт" виграв серію у "Сакраменто" Леня, "Маямі" з перемоги почав другий раунд

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Сакраменто, Понеділок 01 травня 2023 08:58
"Голден Стейт" виграв серію у "Сакраменто" Леня, "Маямі" з перемоги почав другий раунд Фото: Стеф Каррі набрав 50 пунктів проти "Кінгз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Останнім учасником другого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації стали чинні чемпіони з "Голден Стейт Ворріорз". Команда зі Сан-Франциско вибила сусідів із "Сакраменто".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1-й раунд

"Сакраменто" – "Голден Стейт" – 100:120 (31:30, 27:26, 23:35, 19:29); серія – 3:4

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1/2 фіналу

"Нью-Йорк" – "Маямі" – 101:108 (32:21, 23:29, 20:31, 26:27); серія – 0:1

Перша половина протистояння "Кінгз" і "Ворріорз" пройшла в рівній боротьбі. Кожна з команд максимально відривалася на 5-6 пунктів, але щоразу суперник повертався до гри. Як наслідок, за підсумками двох чвертей "Сакраменто" відірвався лише на два очки.

Після великої перерви, однак, "Голден Стейт" повністю перехопив ініціативу. "Ворріорз" методично збільшували свою перевагу. У третій чверті Стеф Каррі та компанія "привезли" господарям 10 пунктів переваги, а за підсумками фінальних 12-ти хвилин ще десяток очок.

Лідер гостей набрав аж 50 пунктів, зробив 8 підбирань і віддав 6 передач. На паркеті Каррі провів майже 38 хвилин. Українець у складі "Сакраменто" Олексій Лень зіграв лише близько трьох хвилин і встиг оформити 1 підбирання.

Справжні гойдалки зате побачили відвідувачі "Медісон Сквер Гардена" в Нью-Йорку. Місцеві "Нікс" яскраво стартували проти "Маямі", створивши 11 очок гандикапу після першої чверті. Утім, флоридці зменшили відставання до п'яти пунктів ще до великої перерви.

Третя ж 12-хвилинка стала холодним душем для нью-йоркців. Чверть стала віддзеркаленням першої. Тепер "Маямі" повністю переважав господарів і вийшов на рубіж +6. На фінальному відрізку "Гіт" було достатньо зіграти на рівних – завдання вдалося виконати.

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