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НБА: "Денвер" со спектаклем Йокича одолел "Лейкерс" на старте финальной серии Запада

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Денвер, Среда 17 мая 2023 10:07
НБА: "Денвер" со спектаклем Йокича одолел "Лейкерс" на старте финальной серии Запада Фото: Никола Йокич выиграл дуэль у Энтони Дэвиса (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашней победой "Денвер Наггетс" завершился первый матч в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации против "Лос-Анджелес Лейкерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Денвер" – "Лейкерс" – 132:126 (37:25, 35:29, 34:38, 26:34); серия – 1:0

С первых минут денверцы захватили инициативу. Стартовую четверть хозяева закончили с преимуществом в 12 пунктов, хотя на пике отрыв достигал даже 16-ти. Тенденция продолжилась и во второй 12-минутке. Как следствие, на большой перерыв "Наггетс" ушли с +18.

Более ровной играла стала в третьей четверти. "Лейкерс" не только навязали конкуренцию "Денверу", но даже завершили этот отрезок в собственную пользу. Правда, пока калифорнийцы сократили отставание на четыре очка, хозяева успели "пробить" сотню.

А вот в финальной четверти лосанджелесцы начали преобладать существенно. Концовка оказалась зрелищной. "Лейкерс" дважды подбирались к "Денверу" на расстояние трех пунктов благодаря 3-очковым Ривза. И все же колорадцы смогли дожать гостей и повели в серии.

Самым результативным в матче стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис. Он набрал 40 очков, сделал 10 подборов и отдал 3 передачи. Однако главной звездой вечера стал коллега Дэвиса по амплуа Никола Йокич. Лидер "Денвера" снова оформил трипл-дабл (34+21+14).

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