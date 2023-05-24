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НБА: "Бостон" відтермінував фіаско у фіналі Східної конференції

Фото: "Селтікс" уперше зупинили "Маямі" (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорців

Домашньою поразкою "Маямі Гіт" завершився четвертий матч фінальної серії на Сході Національної баскетбольної асоціації проти "Бостон Селтікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Маямі" – "Бостон" – 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28); серія – 3:1

Перебіг зустрічі в першій половині не віщував біди для флоридців. "Гіт" завершили першу чверть із +6 та втримали рівень у другій 12-хвилинці. "Селтікс" було зрівняли рахунок, але перед великою перервою "Маямі" видав вдалий відрізок і повернувся на попередні рубежі.

Утім, ключовою стала третя чверть. "Бостон" доволі швидко зробив рахунок рівним (61:61), але продовжив тиснути далі. Гості злагоджено грали в обороні та були влучними поруч із чужим кошиком. Як наслідок, бостонці "привезли" 15 очок переваги за 12 хвилин.

Дев'ятиочковий гандикап "Селтікс" лише зріс у фінальній чверті. На піку перевага "Бостона" дійшла до 18-ти пунктів. "Маямі" фактично здався на ласку переможця та навіть не зміг перетнути межу ста очок, програвши гостям зі штату Массачусетс 17 очок.

"Бостон" зумів розмочити рахунок у серії до чотирьох перемог (1:3), але шанси на підсумковий успіх "Селтікс" доволі примарні. Наступний матч зіграють у лігві "Селтікс" у ніч проти п'ятниці. Творцем же першої перемоги бостонців став Джейсон Тейтум. Форвард набрав 33 очки, зробив 11 підбирань і віддав 7 передач.

До слова, напередодні "Денвер" став першим фіналістом сезону НБА після перемоги над "Лейкерс".

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