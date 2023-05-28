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НБА: "Бостон" в останній атаці вирвав третю перемогу в серії проти "Маямі"

Фото: "Селтікс" святкують камбек сезону (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорців

Драматичною перемогою "Бостон Селтікс" завершився шостий матч фінальної серії Східної конференції Національної баскетбольної асоціації проти "Маямі Гіт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Маямі" – "Бостон" – 103:104 (29:34, 24:23, 19:22, 31:25); серія – 3:3

Як і в п'ятій зустрічі команд, бостонці поставили на активний старт. Щоправда, "Гіт" упродовж тривалого часу трималися поруч із "Селтікс". Піти у відрив "Бостон" зміг орієнтовно зі середини чверті. Зрештою, перевага гостей склала 5 пунктів.

У другій 12-хвилинці бостонці спробували розвинути локальний успіх. На піку "Селтікс" вели з +11. Утім, "Маямі" ще до великої перерви суттєво скоротив відставання (-4). Третя чверть розгорнулася за схожим сценарієм – "Бостон" спершу на класі іде у відрив, а "Гіт" незабаром героїчно цей гандикап скорочують.

Вершини драма досягнула на фінальному відрізку. Флоридці стараннями Джиммі Батлера, який реалізував три штрафних кидки, вийшли вперед за 3 (!) секунди до кінця основного часу (103:102). Але "Бостон" в останній атаці реалізував двоочковий під супровід сирени та зрівняв рахунок у серії.

Найрезультативнішим у матчі став лідер "Селтікс" Джейсон Тейтум. Форвард набрав 31 очко, зробив 12 підбирань і віддав 5 передач. Вирішальний поєдинок фіналу Сходу зіграють у ніч проти вівторка в Бостоні.

Перший фіналіст сезону НБА визначився ще в понеділок. "Лейкерс" програли четвертий матч серії проти "Денвера" в Місті Янголів. У трьох із чотирьох поєдинків лідер "Наггетс" Нікола Йокіч покидав майданчик із тріпл-даблом в активі.

До слова, раніше екс-зірка НБА Ентоні оголосив про завершення кар'єри професіонала.

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