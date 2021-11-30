Называл Украину "мертвой": сторонник Путина выдвинулся кандидатом в президенты Франции

"Мои дорогие соотечественники, я баллотируюсь на президентских выборах", - написал он.

По рейтингам Politico, Земмур занимает третье место по популярности среди избирателей. За него готовы отдать свой голос 15% опрошенных изданием французов.

Земмур - выходец из Алжира. Его семья переехала во Францию во время войны африканской страны за независимость. Известен как публицист, автор газеты Le Figaro и телеведущий.

Его называют "французским Трампом", для которого одна из главных тем - борьба с иммиграцией. Земмур также является активным сторонником Владимира Путина и выступает против антироссийских санкций. В 2015 году он назвал Украину "мертвой".

Напомним, очередные выборы президента Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Основным претендентом на этот пост считается действующий глава государства Эммануэль Макрон. За него готовы проголосовать около 25% избирателей.