Назвав війну "суперечкою". МЗС запросило в Україну губернатора Флориди

"Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, направлений у зону бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між "суперечкою" та війною", - наголосив спікер МЗС.

В зв'язку з цим МЗС запросило його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США.

Нагадаємо,

"У той час, як у США є багато життєво важливих національних інтересів - забезпечення безпеки наших кордонів, вирішення кризи готовності наших військових, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю - все більше вплутування в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним із них", - сказав Десантіс.

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