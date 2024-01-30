Назвав депутатку "відьмою". У Коломиї після скандалу звільнили секретаря міськради

За словами Лубінця, секретар цієї ради вжив висловлювання, що принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради.

Крім того, до омбудсмена звернулася і сама постраждала, після чого було відкрито провадження за цією справою.

"Поведінку секретаря міськради розглянули на засіданні Постійної комісії, на якій були присутні обидві сторони. Згодом Коломийська міська рада ухвалила достроково припинити повноваження свого секретаря", - повідомив Лубінець.

Що відомо про цей скандал

Як передають місцеві ЗМІ, інцидент стався на сесії Коломийської міської ради 9 листопада під час розгляду питання про дострокове припинення повноважень Андрія Куничака, якого намагалися звільнити з посади секретаря ще до скандалу.

Під час виступу з трибуни депутат "Європейської солідарності" Куничак звернувся до своєї колеги з фракції Галини Белі зі словами: "Будь ласка, не дивіться на мене так!", а згодом додав "Як відьма". Після цього в залі почали аплодувати.

Згодом Галина Беля зареєструвала петицію про дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради, яка набрала 218 голосів з 200 необхідних для її розгляду на сесії. За звільнення Куничака проголосували 23 депутати із 38.

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