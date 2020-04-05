Названы сроки, когда завершат Лигу чемпионов и Европы текущего сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Лигу чемпионов и Европы текущего сезона, матчи которых были приостановлены из-за пандемии коронавируса, должны завершить до 3 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS.

В УЕФА хотят проводить матчи в те дни, что и национальные чемпионаты.

"До 3 августа оба турниры должны завершить. Мы находимся в беспрецедентной ситуации и должны быть гибкими. Можно было бы проводить матчи в те дни, что и национальные чемпионаты, возможно в то же самое время", - сказал Чеферин.

При этом он допускает, что матчи вообще не будут доиграны.

"У нас есть несколько различных планов по возобновлению сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы в мае, июне и июле. Даже существует вероятность, что турниры не сыграют вообще. Все зависит от правительств различных стран, позволят ли они проводить соревнования", - рассказал Чеферин.

Он добавил, что матчи могут проводить за закрытыми дверями, но их будет транслировать телевидение.

"К сентябрю или октябрю восстанавливать сезон будет уже поздно. Мы можем сыграть одну игру вместо двух, чтобы определить победителя. Или матчи будут проходить на нейтральном поле за закрытыми дверями, но все это будет транслировать телевидение", - резюмировал президент УЕФА.

Напомним, ранее УЕФА призвал не завершать чемпионаты досрочно из-за коронавируса. В организации считают подобные решения на данном этапе преждевременным и неоправданным.

Также РБК-Украина писало, что проведение английской Премьер-лиги (АПЛ) не будет возобновлено в начале мая, как предполагалось ранее.