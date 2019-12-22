Названы самые популярные специализации предприятий, открытых в Украине в 2019 году

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предприятия чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли

В Украине в течение января-ноября 2019 года количество зарегистрированных компаний возросло на 37 тыс., а предпринимателей - на 42 тыс., а самым популярным направлением стала оптовая торговля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на систему для проверки контрагентов YouControl.

Отмечается, что большинство организаций указали, что будут заниматься торговлей. Так, с начала 2019 года и до ноября количество предприятий в Украине увеличилось почти на 37 тыс. (или на 4%) - и достигло 971 тыс. Этот показатель определили на основе данных Госкомстата о количестве юридических лиц без учета некоммерческих организационно-правовых форм собственности. Предприятия в 2019 году чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли (почти 13%).

Кроме того, популярной среди предприятий-новичков была работа с недвижимостью - предоставление в аренду и строительство.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".