ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы самые нужные профессии во время войны в Украине

Новина українською →
Киев, Понедельник 30 мая 2022 15:55
Названы самые нужные профессии во время войны в Украине Фото: в Украине растет спрос на строителей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Во время войны в Украине самые востребованные профессии - в строительной и коммунальной сферах. Также растет спрос на водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг директора Государственного центра занятости Юлии Жовтяк.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России были трудоустроены порядка 70 тысяч украинцев. Статус безработного на сегодня у 308 тысяч человек, что на 20% меньше чем на май прошлого года.

Также она назвала самые популярные профессии в Украине в условиях войны.

"Я вижу, что уже сейчас растет спрос на профессии в строительной отрасли, на работников коммунальных предприятий (это 100%) и на сегодня довольно высокий спрос на водителей. Я не могу сказать, что такого спроса не было до военного положения, он тоже был, но сегодня мы также видим много вакансий в перерабатывающей промышленности", - отметила Жовтяк.

Она также подчеркнула, что в последний месяц растет число вакансий в сфере торговли. Самая лучшая ситуация с работой в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустят единую базу вакансий, в которой будут представлены предложения Центра занятости и топ-5 сайтов по поиску работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центр занятости Война России против Украины
NEWS
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
DAILY
Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть