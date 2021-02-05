Названы причины несоответствия "антитабачного" законопроекта 4358 директиве ЕС

Сегодня, 5 февраля, парламент должен рассмотреть в первом чтении законопроект об ограничении оборота табачных изделий авторства депутата "Слуги народа" Лады Булах. Представители бизнеса отмечают, что закон выходит за рамки европейских директив и увеличит рост оборота контрабандных и контрафактных табачных изделий в стране.

Об этом говорится в статье "Антитабачный хайп vs имплементация европейских норм. Каким путем пойдет Верховная Рада" на сайте "ДС".

"Представители бизнеса отмечают: им обещали, что на базе комитета создадут законопроект, имплементирующий нормы Директивы Европарламента по производству и продаже табака и сопутствующих товаров от 2014 года. Но депутаты пошли другим путем и заявили рынку о регистрации законопроекта № 4358", - говорится в статье.

В свою очередь, в заявлении ЕВА отмечается, созданная для разработки этой версии документа рабочая группа не только не проводила консультаций и дискуссий с профессиональным сообществом, но и не потрудилась исправить недостатки предыдущих версий.

Также издание отмечает, что первая странность проекта Булах - норма о том, что табачные изделия можно продавать только лицам, достигшим 21 года. Ведь в Украине совершеннолетие наступает в 18 лет.

"Сложно понять логику автора, как и представить картину, что человек может покупать алкоголь, служить в армии, голосовать на выборах и быть избранным, вступать в брак, распоряжаться имуществом, а пачку сигарет купить не может", - подчеркивает автор материала.

По поводу продажи табачных изделий в законопроекте есть еще одно нововведение: авторы предлагают полностью запретить всю видимую выкладку табачных изделий.

"То есть покупатель не сможет увидеть ассортимент табачной продукции в киоске или на кассе в магазине - ему дадут листочек с названиями товаров. Авторы законопроекта утверждают, что это поможет сократить число курильщиков. Но по мнению экспертов, запрет на выкладку приведет к стремительному сокращению официальных точек продаж. Для курильщиков же это может означать массовый переход от официальных точек к нелегальным", - говорится в статье.

ПротиворечдДирективе и предложение депутатов запретить не только продажу, но и производство сигарет в пачках с закругленными краями.

В ЕС разрешено продавать и производить такие пачки при условии, что текст-предупреждение о вреде курения и последствиях для здоровья по площади будет не меньшим, чем на пачках с прямоугольными краями.

"Претензии к законопроекту № 4358 можно свести к трем пунктам: нормы никак логически не оправданы; законопроект противоречит директиве ЕС; в случае его принятия существенно вырастет нелегальный рынок табачных изделий", - резюмируют журналисты.

Напомним, ранее РБК-Украина также писало, что не так с этим документом и почему пора провести прямую имплементацию директивы ЕС.