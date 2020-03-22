Названы препараты, которые будут ввозить в Украину без НДС

В Украине утвердили список препаратов для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозить без налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Список препаратов, предложенный Правительством, выглядит так:

тесты для диагностики COVID-19;

аппараты искусственной вентиляции легких;

дозаторы кислорода с увлажнителями;

рентгеновские передвижные аппараты;

фибробронхоскопы;

парацетамол;

респираторы;

ларингоскопы;

шприцы;

инсулин;

лидокаин;

фуросемид;

дезинфекционные средства;

каталки;

антисептики на хлоргексидине;

этанольные растворы.

Полный список препаратов можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса. Люди преклонного возраста с наличием хронических заболеваний наиболее подвержены вирусу.

Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 21 марта число официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.