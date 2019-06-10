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Названы наиболее и наименее добропорядочные нардепы 8 созыва Рады

Новости » Политика    10.06.2019 - 19:49
Названы наиболее и наименее добропорядочные нардепы 8 созыва Рады
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рейтинг самых нечестных нардепов возглавили депутаты из "Видродження", "Воли народа", БПП и "Оппоблока"

Движение ЧЕСТНО назвало наиболее и наименее добропорядочных депутатов Верховной рады 8 созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу движения.

Указано, что движение проанализировало состав 8-го созыва по шести критериям добропорядочности, которые будет использовать для анализа списков партий и кандидатов по мажоритарным округам в парламент. Среди 25 самых добропорядочных на этот момент оказались 12 членов фракции "Самопомич", трое членов "Батькивщины", двое членов фракции "Блок Петра Порошенко" и восемь внефракционных депутатов.

 Фото: инфографика

При этом рейтинг самых нечестных парламентариев возглавили трое нардепов из "Видродження", трое из "Воли народа", трое из БПП и один представитель фракции "Оппозиционный блок".

Для анализа использовали 6 критериев: кнопкодавство, прогульничество, поддержка антидемократических инициатив, гречкосейство и фигурирование в антикоррупционных расследованиях (отрицательные критерии, за которые политикам присваивается по 1 баллу), а также голосование за политические реформы (положительный критерий, за которые политикам присваивается -1 балл). Таким образом, чем выше балл был присвоен народному избраннику, тем менее добропорядочным он был по методологии.

"Наиболее добропорядочными депутатами Верховной рады 8 созыва по состоянию на 9 июня 2019 года стали: Сергей Соболев, Алена Шкрум, Алексей Рябчин ("Батькивщина"), Наталья Новак, Оксана Юринец (БПП), Лев Пидлесецкий, Александр Данченко, Любомир Зубач, Олег Лаврик Александр Опанасенко, Татьяна Острикова, Ирина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Руслан Сидорович, Алексей Скрипник, Егор Соболев ("Самопомич"), Остап Еднак, Наталья Веселова, Светлана Залищук, Павел Кишкар, Сергей Лещенко, Виктория Пташник, Оксана Сыроид и Виктор Чумак (внефракционные)", - говорится в сообщении.

При этом наименее добропорядочными депутатами на 9 июня стали: Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий ("Воля народа"), Антон Яценко Антон Киссе, Владимир Зубик ("Видродження") и Александр Нечаев ("Оппозиционный блок").

Напомним, в январе и феврале 2019 года 9 нардепов не проголосовали ни на одном из 18 заседаний Верховной рады Украины, в ходе которых произошло 304 голосования.

Как писало РБК-Украина, в Верховную раду внесли законопроект №10072, которым предлагается наказывать нардепов-прогульщиков общественными работами.

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