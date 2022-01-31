Названы города-лидеры в Украине по количеству открытых аукционов аренды недвижимости

По итогам 2021 года первое место общеукраинского рейтинга по количеству проведенных аукционов и полученным доходам от них занял Киев. Далее в рейтинге следуют Харьков и Днепр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные системы "ProZorro.Sale".

В прошлом году Днепр провел 699 аукционов, из которых 521 - успешный. В среднем в бюджет территориального общества города от аренды недвижимости ежемесячно поступало около 2,7 млн ​​грн. Всего за 2021 год бюджет Днепра получил 26,26 млн. грн. от аренды недвижимости через открытые аукционы.

Такая позиция во всеукраинском рейтинге - индикатор успешной работы с арендаторами, отмечают в управлении по вопросам коммунальной собственности департамента по работе с активами Днепровского городского совета.

По данным портала "ProZorro.Sale", рейтинг городов формируется по следующим показателям: