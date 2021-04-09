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Названы два наиболее вероятных претендента на главу ГНС

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 15:47
Названы два наиболее вероятных претендента на главу ГНС Фото: на должность главы Государственной налоговой службы объявили конкурс (фото: tax.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Наиболее вероятными победителями конкурса на должность главы Государственной налоговой службы являются ее действующий руководитель Алексей Любченко и бывший налоговик Александр Кучеренко.

Об этом пишет Delo.ua.

Из девяти претендентов, которые допущены к конкурсу, только три ведут информационную кампанию и хоть в какой-то мере информируют бизнес-сообщество о своем видении налоговой политики.

Кроме двух названых кандидатов, это Евгений Бамбизов, также экс-сотрудник налоговых органов. Однако поскольку его имя фигурировало сразу в нескольких коррупционных скандалах, его назначение называют маловероятным.

Остальные кандидаты с большой долей вероятности являются техническими.

Выбор Кучеренко или Любченко покажет вектор развития налоговой политики власти на ближайшие годы, пишет издание.

Опрошенные эксперты отмечают, что победа Алексея Любченко будет символизировать продолжение или даже усиление фискального давления на бизнес, которое наблюдается в последние два года, свидетельствуют публичные заявления нынешнего главы ГНС, например, о необходимости собрать больше налогов с производителей "зеленой" электроэнергии и отменить банковскою тайну.

Кроме того, главной задачей ГНС Любченко видит наполнение бюджета, что является сложившейся традицией для украинской власти.

В свою очередь, глав" Совета институционных реформ" и бывший налоговик Александр Кучеренко предлагает реформу налоговой системы с целью стимулирования развития предпринимательства. Для этого, по мнению кандидата, нужно сократить ставки основных налогов и значительно упростить процедуру их уплаты. Ссылаясь на опыт Южной Кореи, Сингапура и ОАЭ, Кучеренко указывает, что послабление налоговой политики привело к существенному экономическому росту этих стран и увеличению налоговых поступлений.

Среди озвученных намерений Кучеренко - постепенное снижение НДС с 20% до 15% и НДФЛ (налога на доходы физических лиц) до 12%. Он поддерживает внедрение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий, а также отмену уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности для физических лиц-предпринимателей с оборотом менее 400 тыс. грн в год.

4 марта 2021 года президент подписал закон о восстановлении конкурсов на должности государственной службы.

Вскоре после этого Нацагентство по вопросам госслужбы обнародовало перечень кандидатов, которых допустили к конкурсу на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС).

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