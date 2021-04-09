Названі два найбільш ймовірні претенденти на главу ДПС

Найбільш ймовірними переможцями конкурсу на посаду глави Державної податкової служби є її чинний керівник Олексій Любченко і колишній податківець Олександр Кучеренко.

З дев'яти претендентів, які допущені до конкурсу, тільки три ведуть інформаційну кампанію і хоч якоюсь мірою інформують бізнес-спільнота про своє бачення податкової політики.

Крім двох названих кандидатів, це Євген Бамбизов, також екс-співробітник податкових органів. Однак оскільки його ім'я фігурувало відразу в декількох корупційних скандалах, його призначення називають малоймовірним.

Інші кандидати з великою часткою ймовірності є технічними.

Вибір Кучеренко або Любченко покаже вектор розвитку податкової політики влади на найближчі роки, пише видання.

Опитанні експерти наголошують, що перемога Олексія Любченка буде символізувати продовження або навіть посилення фіскального тиску на бізнес, яке спостерігається в останні два роки, свідчать публічні заяви нинішнього глави ДПС, наприклад, про необхідність зібрати більше податків з виробників "зеленої" електроенергії та скасувати таємницю банківського.

Крім того, головним завданням ДПС Любченко бачить наповнення бюджету, що є традицією для української влади.

Своєю чергою, глав" Ради інституційних реформ" і колишній податківець Олександр Кучеренко пропонує реформу податкової системи з метою стимулювання розвитку підприємництва. Для цього, на думку кандидата, потрібно скоротити ставки основних податків і значно спростити процедуру їх сплати. Посилаючись на досвід Південної Кореї, Сінгапуру і ОАЕ, Кучеренко вказує, що послаблення податкової політики призвело до суттєвого економічного зростання цих країн і збільшення податкових надходжень.

Серед озвучених намірів Кучеренко - поступове зниження ПДВ з 20% до 15% і ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) до 12%. Він підтримує запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств, а також скасування сплати податків та складання податкової звітності для фізичних осіб-підприємців з оборотом менше за 400 тис. грн в рік.