Названы даты завершения учебного года в Харькове и области
Школа Харькова (Фото: wikimapia.org)
Учеба в школах Харькова и Харьковской области завершится соответственно 3 и 10 июня. Такое решение принял Департамент образования Харьковского горсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Также в Департаменте образования Харьковского горсовета отметили, что зарегистрировать первоклассников для поступления в первый класс на следующий учебный год можно онлайн. Также вместо ВНО ученики выпускных классов будут сдавать мультипредметный тест.
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