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Названы даты завершения учебного года в Харькове и области

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Харьков, Пятница 29 апреля 2022 00:15
Названы даты завершения учебного года в Харькове и области Школа Харькова (Фото: wikimapia.org)
Автор: Константин Широкун

Учеба в школах Харькова и Харьковской области завершится соответственно 3 и 10 июня. Такое решение принял Департамент образования Харьковского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Также в Департаменте образования Харьковского горсовета отметили, что зарегистрировать первоклассников для поступления в первый класс на следующий учебный год можно онлайн. Также вместо ВНО ученики выпускных классов будут сдавать мультипредметный тест.

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