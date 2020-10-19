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Названы дата запуска и пропускная способность нового КПВВ на Донбассе

Донбасс, Понедельник 19 октября 2020 10:24
Названы дата запуска и пропускная способность нового КПВВ на Донбассе
Фото: строительство КПВВ (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Анастасия Рокитна

В Луганской области продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье. Запланированная дата открытия - 10 ноября.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

На новом пункте будут обустроены: санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Фото: строительство КПВВ (facebook.com/pressjfo.news)

Ожидаемая пропускная способность въезда-выезда - 10-15 тысяч человек за сутки.

Напомним, в начале октября пункт пропуска "Станица Луганская" закрывали на несколько дней из-за масштабных пожаров в Луганской области.

Также в августе-сентябре все пункты пропуска по линии разграничения ограничивали работу через распоряжение Кабинета министров.

В Кабмине сообщили, что Украина ведет подготовку к очередному разведения войск на четырех направлениях на Донбассе.

Ранее в Офисе президента заявили, что следующие переговоры советников "нормандской четверки могут пройти на следующей неделе.

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Новости Украины Общество КПВВСчастье

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