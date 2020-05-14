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Названо возможное место начала новой пандемии

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 15:23
Названо возможное место начала новой пандемии
Иллюстративное фото (pixabay)

Вырубая джунгли, люди все дальше проникают в некогда дикие районы, что увеличивает угрозу передачи вирусов

Человечество может поразить еще один вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии. Об этом заявил бразильский эколог Давид Лапола, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Лапола заявил, что вырубая джунгли, люди все дальше проникают в некогда дикие районы, что увеличивает угрозу передачи вирусов человеку.

"Амазония - это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать удачу", - предупредил Лапола.

Эколог заявил, что продолжение хищнической вырубки лесов Амазонии, региона, включающего в себя часть территорий Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы, может привести к вспышке зоонозов, то есть болезней, передающихся от животных к человеку. До сих пор такие случаи отмечались в основном в Африке и Южной Азии. Последним из них, согласно основной версии, стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, коронавирус в мире диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197, а также случаев заражения. Еще 310 259 человек там выздоровели.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Китае умер первый человек, инфицированный новым хантавирусом.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины вирусЭпидемия
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